        Samsun Haberleri

        Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazır

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 16:02 Güncelleme: 29.01.2026 - 16:02
        Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazır
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.


        İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

        Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin antrenmanda yer almazken, Afonso Sousa takımdan ayrı çalıştı.

        Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, hava yoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak. ​​​​​​​​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

