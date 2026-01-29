Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi. Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin antrenmanda yer almazken, Afonso Sousa takımdan ayrı çalıştı. Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, hava yoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak. ​​​​​​​​​​​​​​

