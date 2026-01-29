Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Bafra Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği

        Bafra Belediyesi, ilçede sınavlara hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik hazırlık seti ve dijital eğitim platformu desteği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:38
        Bafra Belediyesinden öğrencilere eğitim desteği
        Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavlar ile üniversite sınavına girecek öğrencilere kaynak kitap dağıtılacak.


        Bu doğrultuda, 8. sınıfta öğrenim gören 1839 öğrenciye 8'li deneme seti, 12. sınıftaki 1364 öğrenciye ise 10'lu deneme sınavı kitabı ulaştırılacak.

        Belediye, basılı kaynakların yanı sıra yaklaşık 1 milyon sorunun yer aldığı "Dijital Okul" platformu üyeliğini de öğrencilerin kullanımına sunuyor.

        Bafra Belediyesi Okuma Salonu'nda sınavlara hazırlanan 500 mezun öğrenci, kendilerine tanımlanan şifrelerle platformdan 1 yıl boyunca ücretsiz faydalanabilecek.

        Eğitim çalışmaları kapsamında ayrıca "Tarih Yazan Çocuklar Bafra'da" projesi de sürdürülüyor.

        İlkokul düzeyindeki öğrencilere yönelik proje ile son 5 yılda ilçe genelindeki okullarda 42 bin hikaye kitabı dağıtımı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç da kitap dağıtım etkinliklerine katılarak öğrencilerle bir araya geldi.




