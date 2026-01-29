Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Bafra Gençlik Merkezinde "Kış Konseri" düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Güzel Sanatlar Atölyesi öğrencileri, "Kış Konseri" temalı müzik programı sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:47
        Bafra Gençlik Merkezinde "Kış Konseri" düzenlendi
        Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Güzel Sanatlar Atölyesi öğrencileri, "Kış Konseri" temalı müzik programı sundu.

        Gençlik Merkezi'nin çok amaçlı salonunda düzenlenen programda genç gönüllü Recep Şahinoğlu, Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.


        Şiir okunduğu esnada katılımcılar, kendilerine dağıtılan Türk bayraklarını kaldırarak eşlik etti.

        Güzel Sanatlar Atölyesi öğrencileri de programda piyano dinletisi gerçekleştirdi.

        Ardından "Dostum Dostum", "Altın Yüzüğüm Kırıldı", "Aleni Aleni", "Büklüm Büklüm", "Tatlım", "Yıldızların Altında", "Gel Gönlümü Yerden Yere" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" eserleri seslendirildi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, programa emek veren müzik öğretmenleri İsmet Özkan ve gençlere teşekkür etti.

        Etkinliğe Bafra Görme Engelliler Derneği, Bafra Otizmliler Derneği üyeleri ile gençler ve aileleri katıldı.



