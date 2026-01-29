Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Sanal kumar bağımlılığından YEDAM desteğiyle kurtulup yaşamını yeniden düzene soktu

        BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'da yaşayan 30 yaşındaki K.Y, sanal kumar bağımlılığıyla mücadelesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) destek alarak hayatında yeni bir sayfa açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:45 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:45
        Bağımlılığın sosyal yaşamı, aile ilişkileri ve günlük hayat üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele eden K.Y, YEDAM'dan aldığı psikolojik ve sosyal destek sayesinde sanal kumardan uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

        Özel sektörde çalışan K.Y, AA muhabirine, bağımlılık sürecinde hayatının giderek kontrolünden çıktığını, bu dönemde ailesi ve iş hayatıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını söyledi.

        Sürecin içindeyken durumunun farkında olmadığını anlatan K.Y, "YEDAM'a başladıktan sonra gerçekten bağımlı olduğumun farkına vardım. Öncesinde bunu bağımlılık olarak görmüyordum ama benim için gerçekten hayatımın temel merkezine koyduğum bir etkenmiş kumar bağımlılığı." dedi.

        Yaklaşık 3 yıl boyunca sanal kumarı aktif olarak oynadığını dile getiren K.Y, bu süreçte maddi olarak büyük kayıplara sürüklendiğini belirtti.

        K.Y, şunları kaydetti:

        "Öncesinde borçtan çok korkan biriyken, sonrasında kredi çekip, zaten daha fazlasını kazanıp kapatacağım düşüncesiyle daha büyük kayıplar yaşadım. Bu sürecin bir hastalık olduğunu ve tedavi edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek başına iradeyle çözülebilecek bir tarafı olmadığını fark ettim. Kesinlikle destek alınması gereken bir hastalık."

        YEDAM sürecinde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarıyla yapılan görüşmelerin hem kendisi hem de ailesi açısından yol gösterici olduğunu vurgulayan K.Y, bağımlılıkla mücadelenin profesyonel destekle daha sağlıklı yürütülebileceğini sözlerine ekledi.

