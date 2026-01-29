Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Akaryakıt istasyonunda 3 kişinin öldüğü heyelanla ilgili olay yerinde keşif yapıldı

        Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda aracını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölümüyle ilgili açılan tazminat davası dolayısıyla olay yerinde keşif yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:27 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:27
        Akaryakıt istasyonunda 3 kişinin öldüğü heyelanla ilgili olay yerinde keşif yapıldı
        Samsun'un Canik ilçesinde akaryakıt istasyonunda aracını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölümüyle ilgili açılan tazminat davası dolayısıyla olay yerinde keşif yapıldı.

        Samsun 1. Tüketici Mahkemesi, bir süre önce eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitiren Çiğdem Kaya tarafından olayın yaşandığı akaryakıt istasyonunun sahibine yönelik açılan tazminat davası kapsamında olay yerinde keşif yapılması kararı verdi.

        Bunun üzerine mahkeme ve bilirkişi heyeti, olay yerine geldi. Keşfi, heyelanda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Çiğdem Kaya ile taraf avukatları da takip etti.


        Çiğdem Kaya, keşfin ardından yaptığı açıklamada, geçen yıl 27 Nisan'da yaşadıklarını "kıyamet" olarak nitelendirdi.

        Cehennem azabı gibi bir olay yaşadıklarını belirten Kaya, "O cehennem ateşi benim burama girdi, sönmüyor, gitmiyor bir türlü. Hayatımı mahvettiler. Ailem yok oldu. Bir ihmal, bir sorumsuzluk yüzünden ailemi kaybettim. Bu sorumsuzluk yüzünden beni perişan ettiler. Beni mezarlıklardan mecbur bıraktılar taşınmaya. Beni Samsun'a sığdıramadılar, bunu sürekli de söyleyeceğim. Beni kandırıp, 'Evi satacağız, çık.' diye evden çıkarıp kendileri oturanlar var. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Allah'a bırakıyorum." dedi.


        Kaya, istasyonun yanındaki alışveriş merkezinin kapatılacağının söylendiğini ancak kapatılmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "İstanbul'dan buraya geldiğimde mezarlıkları ziyarete giderken insanların alışveriş merkezinden alışveriş yaptığını gördüğümde üzülüyorum. Çocuklarına kıyafet, elbise alıyorlar. Benim burada 2 çocuğum öldü, nasıl rahat giydirebiliyorsunuz kıyafetleri? Vicdanınız nasıl elveriyor? Bugün benim başıma gelen sizin de başınıza gelebilir. Hakkımı hiç kimseye helal etmiyorum. Allah'a bırakıyorum. Rabb'im ödetsin diyorum, başka hiçbir şey demiyorum. Ülkemizde adalet istiyoruz ya, çocuklarımız, gençlerimiz artık ölmesin, adalet olsun. Bir de annelerin canları yanmasın artık. Kadınlar mağdur olmasın."

        Müşteki avukatı Kartal Akcan da keşfe mahkeme ve 2 iş güvenliği uzmanı, inşaat mühendisi ile jeoloji mühendisinin katıldığını belirtti.

        İstasyonun bulunduğu bölgede kusur olduğunu aktaran Akcan, "Türkiye Cumhuriyeti'nde mevzuat, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler son derece düzgün. Bunda bir sıkıntı yok ama maalesef uygulamada, yani ruhsatlandırma aşamasında, kontrol anlamında ilgili kurumların, belediyelerin eksikliği var. Örneğin Kartalkaya'da, Bolu'da malum otel yangını oldu, ondan sonra Türkiye'deki bütün oteller, turistik oteller çok sıkı şekilde dört dörtlük denetleniyor. Keşke olay olmadan bu yapılsaydı. Şimdi bu olaydan tam bir ay sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarıldı. Burası yaklaşık 4-5 kilometre boyunca heyelan bölgesi ilan edildi ve yıkılacak, kamulaştırılacak. Bu da çok güzel, mükemmel bir uygulama ama bir hukukçu veya vatandaş olarak talebimiz, bu olaylar olmadan keşke tedbirler alınsa. O zaman bu ölüm olmazdı." diye konuştu.

        - Olay

        Samsun-Ordu kara yolunda bir alışveriş merkezinin yanındaki oto yıkama parkının bulunduğu alanda geçen yıl 27 Nisan'da toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan 4 kişilik aileden anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmış, baba Adem Kaya ve çocukları Ayla Kaya ile Açelya Mina Kaya hayatını kaybetmişti.

        Akaryakıt istasyonunda aracını yıkamak isteyen baba ile 2 kızının heyelan nedeniyle ölmesine ilişkin istasyon sahibi ve mesul müdürünün yargılanması da Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

