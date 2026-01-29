Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 29.01.2026 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da fuhuş operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Atakum ilçesindeki bir masaj salonuna operasyon düzenledi.

        İşletmede denetim yapan ekiplerce masöz olarak çalışan H.A'nın (52) fuhuş yaptığı tespit edildi.

        Operasyonda gözaltına alınan H.A. ve A.Ç. (38) ile iş yeri sahibi Y.Ş. (42) emniyete götürüldü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu
        Tesla iki model veda kararı
        Tesla iki model veda kararı
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        Trump son bir ayda İran için neler dedi?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Narin cinayetinde "suçluyu kayırma' davası yeniden görülüyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

        Benzer Haberler

        Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan aile bebek sevincini yaşadı
        Samsun'da Aile ve Gençlik Fonu'ndan yararlanan aile bebek sevincini yaşadı
        Uzm. Dr. Akyol: "Mevsim geçişi birçok hastalığı tetikliyor"
        Uzm. Dr. Akyol: "Mevsim geçişi birçok hastalığı tetikliyor"
        Enerjinin yaşamla bağı fotoğraf karelerine yansıdı "Yaşamın Enerjisi" temal...
        Enerjinin yaşamla bağı fotoğraf karelerine yansıdı "Yaşamın Enerjisi" temal...
        Alaçam Mübadele Müzesi mübadillerin yaşamını bugüne taşıyor
        Alaçam Mübadele Müzesi mübadillerin yaşamını bugüne taşıyor
        Arkadaşlarını elektrik süpürgesinin demiriyle dövüp, telefonunu gaspeden 2...
        Arkadaşlarını elektrik süpürgesinin demiriyle dövüp, telefonunu gaspeden 2...
        Çarşamba'da içme suyu hattı yenileme çalışması
        Çarşamba'da içme suyu hattı yenileme çalışması