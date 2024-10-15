Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi

Daha önce de narkotik suçundan hakkında işlem yapıldığı belirlenen zanlının, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

Silahlı kavga olayına müdahale eden ekipler, daha sonra aynı ikametin çatı katında uyuşturucu kullanıldığı bilgisine ulaştı.

Samsun'un Kavak ilçesinde uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine ikametine operasyon düzenleyen polis ekiplerine saldıran ve bir polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.