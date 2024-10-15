Samsun'da polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı etkisiz hale getirildi
Samsun'un Kavak ilçesinde uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine ikametine operasyon düzenleyen polis ekiplerine saldıran ve bir polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine ikametine operasyon düzenleyen polis ekiplerine saldıran ve bir polis memurunu bıçakla yaralayan zanlı, silahla bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı, silahlı kavga ihbarı üzerine Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki adrese gitti.
Silahlı kavga olayına müdahale eden ekipler, daha sonra aynı ikametin çatı katında uyuşturucu kullanıldığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda çatı katındaki ikamette arama yapmak isteyen ekiplere, şüpheli T.G. (32), evdeki malzemeleri atarak bıçak çekti.
Çevre güvenliği alarak eve özel harekat destekli operasyon düzenleyen ekiplere saldıran T.G, Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser M.D'yi sağ ve sol bacağından bıçakla hafif yaraladı.
Komiser M.D, T.G'yi sağ bacağından silahla yaralayarak etkisiz hale getirdi.
T.G. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha önce de narkotik suçundan hakkında işlem yapıldığı belirlenen zanlının, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.
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