Samsun'da "Erken Çocukluk Etkinlikleri" düzenlendi

Tüm çocuklar için erken çocukluk eğitim hizmetlerine erişimin artırılması ve okul öncesi eğitimin kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan proje kapsamında düzenlenen etkinlikte minikler, verilen mini konser ve çeşitli oyunlarla eğlenceli saatler geçirdi.

Etkinliğe, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da katıldı. Savaşçı, anaokulu öğrencileriyle yakından ilgilendi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje çerçevesinde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerde, anaokulu öğrencileri için stantlar kuruldu.

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