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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 15.10.2024 - 20:51
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        Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah satışı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri, İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen iş yeri ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde arama yapan ekipler, 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 yedek şarjör, 3 bin 798 mermi, çok sayıda tabanca parçası ile kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirmede ve silah tamirinde kullanılan mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan B.U, M.A, A.D. ve Y.K. emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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