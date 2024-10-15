Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Operasyonda gözaltına alınan B.U, M.A, A.D. ve Y.K. emniyete götürüldü.

Adreslerde arama yapan ekipler, 41 ruhsatsız tabanca, 9 kurusıkı tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 14 namlu, 8 tabanca sürgüsü, 2 tabanca gövdesi, 55 yedek şarjör, 3 bin 798 mermi, çok sayıda tabanca parçası ile kurusıkı tabancaları ateşli silaha çevirmede ve silah tamirinde kullanılan mengene, kumpas, matkap, pürmüz ve taşlama aletleri ele geçirdi.

Polis ekipleri, İlkadım, Canik, Asarcık, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinde belirlenen iş yeri ve ikametlere eş zamanlı operasyon düzenledi.

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