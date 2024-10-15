Samsun'da çıkan yangında iki ev hasar gördü

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz ve elektrik ekipleri sevk edildi.

Memduhiye Mahallesi Dicle Sokak’ta, İdris Çetin’e ait iki katlı evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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