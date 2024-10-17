Kahverengi kokarca ile mücadelede "feromon tuzak" kullanımı yaygınlaştırılıyor

İLYAS GÜN - Karadeniz Bölgesi'nde başta fındık olmak üzere 300'e yakın tarım ürünü ve bitikiye zarar veren kahverengi kokarca, kokularla feromon tuzakların içine çekilerek yok ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile kentte kahverengi kokarca ile mücadelede "feromon tuzak" kullanımının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesinin temin ettiği 950 feromon tuzakların bir hektar aralıklarla köylere yerleştirilerek kahverengi kokarcaların yok edilmesi planlanıyor.

Evlere yakın ağaçlara takılan feromon tuzakların içine kokular yerleştirilerek kahverengi kokarca bu tuzakların içine çekiliyor ve sonrasında ilaçla yok ediliyor. Köy ve mahallelerde de kahverengi kokarcanın kışı geçirmek için konaklayacağı kapalı alanlar ilaçlanıyor. Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine, kahverengi kokarca zararlısı ile biyolojik, biyoteknik ve kimyasal olarak 3 farklı türde mücadele edildiğini söyledi. Kahverengi kokarcanın kışın konaklayabileceği alanlarda çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Sağlam, "Kışlaklara yakın bölgelerde çiftçilerimize tuzaklar verildi. Bu tuzaklar zararlının ağaçlardan kışlağa geçerken yakalanmasını sağlayacak. Burada 'cezbet, ilaçla yok et' planlaması yaptık. Tuzakların içinde toplanan zararlıyı ilaçlayarak yok ediyoruz. Devamında metruk binalarda mekanik ve kimyasal ilaçlama yaparak mücadelemiz devam ediyor." dedi.

Şubat ve mart aylarında zararlıyı, konakladığı alandan çıkarken cezbedici feromon tuzakların içine yeniden çekmeyi hedeflediklerine işaret eden Sağlam, şöyle devam etti: "Hemen arazilerde kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Önce kışı geçirdiği alanları, sonra kışlaktan bahçelere çıkacağı alanları kontrol altında tutacağız. Şu an bahçelerde ilaçlama yapmamız gereksizdir, boşuna masraf yapmış oluruz. Çiftçilerimiz tamamen tarım müdürlüklerimiz ile bağlı çalışsınlar. Mücadele sadece Tarım ve Orman Bakanlığımızın veya Büyükşehir Belediyemizin değil, topyekun bir mücadele yapmamız gerekir. Asıl mücadelenin sahipleri de çiftçilerimizin kendileridir. Çiftçilerimiz hamamböceğinde etkili olan ilaçlarla evlerinde ilaçlama yapabilirler."

- "Kahverengi kokarca yılda 10 defa yavru bırakmaktadır" Sağlam, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelenin etkin olması için tüm tarafların birlikte hareket etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Kahverengi kokarca yılda 10 defa yavru bırakmaktadır. Bir tane öldürürsek senelik 250-300 tanesini yok etmiş oluyoruz. Bir milyon tane öldürürsek 300 milyonunu yok etmiş oluyoruz. Onun için her yerde mücadele edeceğiz ve gördüğümüz yerde öldüreceğiz. Cezbedeceğiz, yok edeceğiz. Bunu evden kovduk, öbür tarafa gitsin değil. Yok et arkadaş, günahı bana olsun. Onu da söyleyeyim." ifadelerini kullandı.