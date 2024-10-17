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        Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 17.10.2024 - 15:31
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        Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

        Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.O. (33) gözaltına alındı.

        Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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