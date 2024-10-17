Samsun'da DEAŞ operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.O. (33) gözaltına alındı.
Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.
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