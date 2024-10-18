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        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı

        Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle balık tezgahları boş kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 15:02 Güncelleme: 18.10.2024 - 15:16
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        Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı
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        Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle balık tezgahları boş kaldı.

        Samsun'da balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamıyor.

        Balıkçılar avlanamayınca balık tezgahları da boş kaldı.

        Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, AA muhabirine, Samsun'da etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle birkaç gündür balıkçıların denize açılamadıklarını söyledi.

        Sert esen rüzgarın avcılık yapmaya müsaade etmediğini dile getiren Kocabaş, "Kötü hava koşulları nedeniyle avlanma yapamıyoruz. Bu nedenle balık tezgahları boş kaldı. Hava şartları düzeldiğinde yeniden ava çıkacağız." dedi.

        Öte yandan kentte çinekopun kilogramı 200, levreğin 300 ve palamudun 120 liradan satışa sunuluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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