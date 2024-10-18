Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balık tezgahları boş kaldı

Sert esen rüzgarın avcılık yapmaya müsaade etmediğini dile getiren Kocabaş, "Kötü hava koşulları nedeniyle avlanma yapamıyoruz. Bu nedenle balık tezgahları boş kaldı. Hava şartları düzeldiğinde yeniden ava çıkacağız." dedi.

Yakakent Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fatih Kocabaş, AA muhabirine, Samsun'da etkili olan rüzgar ve sağanak nedeniyle birkaç gündür balıkçıların denize açılamadıklarını söyledi.

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