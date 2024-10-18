Samsunspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve dar alanda oyun ile başlandı. Pas çalışması yapan futbolcular, taktik ağırlık çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.