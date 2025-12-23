Havza SYDV Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi yapıldı

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti'ne muhtar üye seçimi gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapılan seçim öncesi seçime katılan muhtarlara, vakıf müdürü Okan Ünal tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilerek, seçilecek 2 muhtarın 2026 yılında Havza SYDV Mütevelli Heyeti’nde görev yapacağını kaydedildi.

Mütevelli heyetine üyelik için Değirmenüstü Mahallesi Muhtarı Murat Orar ve Çelikalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Yavuz aday oldu.

Yapılan açık oylama sonucunda Orar ve Yavuz, mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İki muhtarımızı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki görevlerini hakkaniyet çerçevesinde sürdürecekler. Değerli muhtarlarımıza görevlerinde başarılar dilerim." dedi.