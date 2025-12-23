Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Ladik ilçesinde servis hizmeti uygulaması başlatıldı

        Ladik ilçesinde belediye tarafından uzak mahallelere servis hizmeti uygulaması başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        23.12.2025 - 12:51
        Ladik ilçesinde belediye tarafından uzak mahallelere servis hizmeti uygulaması başladı.

        Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, yaptığı açıklamada, ilçelerinde 2023 yılında söz verdikleri servis uygulamasını hizmete almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

        İlçedeki otogar kavşağından saat 07.20'de hareket edecek servis aracının güzergah üzerindeki Ladik Ambarköy, Akçansa Çimento Fabrikası ve mahallelere uğrayarak TOKİ konutlarındaki vatandaşlara da hizmet vereceğini aktaran Topal, "Saat 17.10'a kadar günde 5 defa düşündüğümüz servis uygulaması, vatandaşlarımızın taleplerine göre güncellenecek. İlçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun."’ ifadelerini kullandı.

