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        Samsun'da aracında ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 59 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 00:03 Güncelleme: 22.10.2024 - 00:03
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        Samsun'da aracında ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 59 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Bafra ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Samsun-Sinop Karayolu Lengerli Mahallesi'nde yol faaliyetleri kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

        Jandarma ekipleri, şüpheli tavır sergileyen U.D'nin (34) aracında ve ikametinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, 59 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli U.D. karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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