Samsun'da aracında ve evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 59 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 59 gram metamfetamin ve 10 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Samsun-Sinop Karayolu Lengerli Mahallesi'nde yol faaliyetleri kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Jandarma ekipleri, şüpheli tavır sergileyen U.D'nin (34) aracında ve ikametinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 59 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli U.D. karakola götürüldü.
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