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        Samsun'da meslek lisesi öğrencileri hem kamu tasarrufu sağlıyor hem harçlıklarını çıkarıyor

        Samsun'un Havza ilçesinde Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda ürettikleri eşyalarla hem kamu tasarrufu sağlıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:21 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:38
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        Samsun'da meslek lisesi öğrencileri hem kamu tasarrufu sağlıyor hem harçlıklarını çıkarıyor
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        Samsun'un Havza ilçesinde Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda ürettikleri eşyalarla hem kamu tasarrufu sağlıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.

        Okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri özellikle kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu mobilyaları imal ediyor ya da bu kurumların mobilyalarına bakım ve onarım yapıyor.

        Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Bölümü 11. Sınıf öğrencisi Alperen Arslan okulun çalışmaları kapsamında diğer kurumlardan gelen talepler doğrultusunda mobilya üretimi ve tamir tadilat işleri yaptıklarını belirterek, "Bu sayede mesleğimiz ile ilgili el becerilerimizi geliştiriyoruz. Zaten sevdiğim bir meslek mobilyacılık. Bu sayede arkadaşlarım ile hem mesleğimizi iyi bir şekilde öğreniyoruz hem de döner sermaye sayesinde de harçlıklarımızı çıkarıyoruz." dedi.

        Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Atölye Şefi Mustafa Acar, "Bize talep gelmesi ile öğrencilerimizle önce ihtiyaç duyulan ne ise üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında tasarımını ve maliyet hesabını yapıyoruz, tekliflerimizi hazırlıyoruz. Teklifimiz kabul edildiği takdirde burada öğrencilerimiz ile birlikte üretimini gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimiz bu safhada hem el becerilerini geliştiriyorlar hem de döner sermaye işletmesi olduğumuz için harçlıklarını kazanmış oluyorlar." diye konuştu.

        Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Onur Tekin, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve şahıslardan gelen talepler doğrultusunda mobilya üretimi, bütün bakım, tamir ve tadilatlarını yaptıklarını söyledi.

        Tekin, "Okulumuz atölyesinde öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yaptığımız hizmetler ile kamu yararına ve tasarrufuna ciddi desteklerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Havza İmam Hatip Ortaokulu'nun mescit bölümündeki minber ve mihrap bölümlerinin ahşap kısımlarının bakımını Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yaptıran Okul Müdürü İbrahim İşliyen ise şunları kaydetti:

        "Okulda öğrencilerin eğitiminde kullanılan minber ve mihrap bölümlerinin ahşap kısımlarının bakım ile yenilenmesi konusunda yardım talebinde bulunduk. Talebimiz üzerine minber ve mihrabımızın bakım ve tamiratı gayet güzel bir şekilde yapıldı. Bu sayede okulumuz ciddi bir şekilde bakım ve onarım konusunda tasarruf sağlamış oldu. Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum."

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