Samsun'da aracında ve ikametinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun-Sinop kara yolu Lengerli mevkisinde durdurduğu aracın sürücüsünün üçerinde bir miktar uyuşturucu bulmuştu. Zanlının ikametinde yapılan aramada ise 59 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

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