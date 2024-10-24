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        Samsunspor'un genç futbolcuları Fransız kulübünün altyapısında antrenmanlara çıkacak

        Samsunspor, kulübün altyapı oyuncularının Fransa 1. Lig ekiplerinden Toulouse'un akademi gruplarında antrenmanlara çıkacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:42 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:54
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        Samsunspor'un genç futbolcuları Fransız kulübünün altyapısında antrenmanlara çıkacak
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        Samsunspor, kulübün altyapı oyuncularının Fransa 1. Lig ekiplerinden Toulouse'un akademi gruplarında antrenmanlara çıkacağını duyurdu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Toulouse ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında Futbol Gelişim Direktörü Remy Loret ve Cedric Cattenoy'in Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri'ni ziyaret ettiği bildirildi.

        Loret ile Cattenoy, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar'ın 2024-2025 futbol sezonu için iki kulüp arasında stratejik, teknik ve yönetim anlamında karşılıklı bilgi alışverişlerinde bulunduğu belirtilerek, "Altyapı antrenörlerimizin değişim programı adı altında gelişimlerine ve değişimlerine katkı sağlayacak eğitimler verilecek. Kulübümüz bünyesinde yer alan değerli ve hedef oyuncular dönemsel olarak Toulouse akademi yaş gruplarında antrenmanlara dahil olacak." ifadelerine yer verildi.

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