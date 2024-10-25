Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Kent genelinde, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen 24 adrese gerçekleştirilen operasyonda 191 sentetik ecza, bir sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği ile 5 tüfek kartuşu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

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