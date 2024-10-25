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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 14:20 Güncelleme: 25.10.2024 - 14:33
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

        Kent genelinde, özel harekat polislerinin desteğiyle belirlenen 24 adrese gerçekleştirilen operasyonda 191 sentetik ecza, bir sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 119 adet tabanca fişeği ile 5 tüfek kartuşu ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 17 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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