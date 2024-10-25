Havza'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen Sosyal Medyadan Sosyal Meydana Projesi kapsamında Havza ilçesinde çocuklara yönelik oyun şenliği düzenlendi.

Etkinlik Havza Belediyesi, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Gençlik Merkezi işbirliğinde Kevser Parkı'nda düzenlendi.

Çocukları etkinlikte ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, belediyenin çocuklara yönelik her türlü çalışmanın içinde olacağını söyledi.

Havza Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, etkinliğin amacının çocukları sosyal medyadan uzaklaştırmak olduğunu belirterek, "Çocuklarımızı bir süreliğine de olsa tablet ve telefon ekranlarından uzaklaştırmak, çocuklarımızın sosyalleşmesine katkı sunmak için hazırladığımız etkinliğimiz belirli aralıklar ile tekrarlanacak." dedi.