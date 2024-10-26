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        Huzurevinin futbol aşığı "Maradona Kamil"

        VEYSEL ALTUN - Samsun'da gençliğinde futbol oynayan ve "Maradona Kamil" lakabıyla bilinen huzurevi sakini 73 yaşındaki Kamil Çoruhlu, futbol tutkusunu halen sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 11:03 Güncelleme: 26.10.2024 - 11:21
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        Huzurevinin futbol aşığı "Maradona Kamil"
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        VEYSEL ALTUN - Samsun'da gençliğinde futbol oynayan ve "Maradona Kamil" lakabıyla bilinen huzurevi sakini 73 yaşındaki Kamil Çoruhlu, futbol tutkusunu halen sürdürüyor.

        Futbola olan düşkünlüğünü yaşam tarzı haline getiren "Maradona Kamil" enerjisiyle huzurevi sakinlerine örnek oluyor ve yaşam sevinci katıyor.

        Gençliğinde saç ve oyun stili ile Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzetilen Çoruhlu'ya arkadaşları "Maradona Kamil" lakabını verdi.

        Çoruhlu, Samsun amatör kümede Ladikspor, Yolspor ve Demirspor kulüplerinde orta saha mevkisinde yaklaşık 10 yıl futbol oynadı.

        Yıllar geçse de futbol tutkusunu kaybetmeyen Kamil Çoruhlu, gençliğinde baba mesleği de olan gemicilik sektöründe çalışarak geçimini sağladı ve birçok ülkeyi gezme fırsatı buldu.

        Atakum Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 yıldır yaşayan Çoruhlu, AA muhabirine, gemicilik yaptığı yıllarda Arjantin, Uruguay, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras, Küba, Kolombiya, Kanada gibi ülkelere gittiğini ve futbolun yanı sıra denizi de çok sevdiğini söyledi.

        Gemiciliğin baba mesleği olmasından dolayı futbolu bırakarak bu mesleğe yöneldiğini ama gençliğinin futbol oynayarak geçtiğini anlatan Çoruhlu, "Çok gençtim, ilk kulübüm Ladikspor, eski topçu arkadaşlarımız tanır beni. Ben 73 yaşına girdim ama canavar gibiyim. Biraz kilo alsam da kendime güveniyorum. Haftanın üç günü eski futbolcu arkadaşlarımla görüşüyorum. Merkeze gittiğimde Samsunsporlu Temel abinin, Sami abinin yanına gidiyorum onlarla görüşüyorum." dedi.

        - "Aklım hep futbolda"

        Çoruhlu, amatör kümede oynarken çok iyi günler geçirdiğini belirterek, "Arkadaşlardan vefat edenleri düşünüyorum, diyorum ki yalan dünya, boş dünya... İçime dert ediyorum 'ah geçmiş günler' diyorum. Aklım hep futbolda, sabah kalktığım zaman, yemeğe gittiğim zaman arkadaşlar Maradona diyor, memnun oluyorum ben de." ifadelerini kullandı.

        Boyunun kısalığı, oyun ve saç stili ile takım arkadaşlarının kendisine "Maradona" lakabını taktığını vurgulayan Çoruhlu, "Fuarlarda hediye almak için şut çekerdim, üçte üç. Şut çektirmezdiler bana. Bu yaşta bile solum iyidir." diye konuştu.

        Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Songül Gürsel ise yaşlıların yaşam enerjilerine ihtiyaç duyduklarını ve onların neşeli olmasının motivasyonlarını artırdığını söyledi.

        "Maradona Kamil" lakaplı Kamil Çoruhlu'nun gençliğinde futbol oynadığı için halen futbol aşkının bitmediğini aktaran Gürsel, şöyle konuştu:

        "Samsun'un bilinen yüzlerinden, herkes onu 'Maradona Kamil' diye çağırır, formasını üzerinden hiç eksik etmez. Futbol oynadığı için hala böyle futbol ateşiyle yanar, bir çocuk görse ona futbol oynatmaya çalışır. Bizim böyle yaşlılara ihtiyacımız var. Her anını güzel yaşamak için, her anın kıymetini bilerek yaşamayı bilen yaşlılara ihtiyacımız var. Onlar da hem buradaki personele hem diğer yaşlılara hem de bize çok güzel enerji veriyorlar. Onlara çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." dedi.

        - "Kamil'i tanımayan yoktur, tanımıyorsa Samsunlu değildir"

        Çoruhlu'nun beraber gemicilik de yaptığı ve aynı odayı paylaştığı arkadaşı Aladdin Özbalıkçı da "Maradona Kamil" ile eskiden aynı mahallede yaşadıklarını söyledi.

        Özbalıkçı, huzurevinde de arkadaşıyla aynı odayı paylaştıklarını belirterek, "Maradona'ya çok benzerdi boy olarak, fizik olarak, ben değil herkes öyle der. Futbola halen çok aşıktır. Her gece sabahlara kadar maç izlemeye doymaz. Kamil'in en büyük özelliği efendiliğidir, ağırbaşlılığıdır. Samsun'da futbol camiasında olup da Kamil'i tanımayan yoktur, tanımıyorsa Samsunlu değildir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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