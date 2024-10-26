Ladik'te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

Şenliğe Kaymakam Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal ile davetliler de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay gibi kurumlar, şenlikte katılımcılara faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

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