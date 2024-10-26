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        Ladik'te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

        Samsun'un Ladik ilçesindeki Akpınar Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:11
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        Ladik'te TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi
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        Samsun'un Ladik ilçesindeki Akpınar Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

        Bilim şenliğinde 26 atölye ile 8 paydaş kurum stant açtı.

        İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ladik Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay gibi kurumlar, şenlikte katılımcılara faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aksoy, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Şenliğe Kaymakam Merve Kartal, Belediye Başkanı Adnan Topal ile davetliler de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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