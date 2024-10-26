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        Havza Ziraat Odası üyelerini kapsayan sağlık protokolü imzalandı

        Havza Ziraat Odası ile özel bir hastane arasında oda üyesi çiftçilerle yakınlarına sağlık hizmetlerinde avantaj sunan sağlık protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:35 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:37
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        Havza Ziraat Odası üyelerini kapsayan sağlık protokolü imzalandı
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        Havza Ziraat Odası ile özel bir hastane arasında oda üyesi çiftçilerle yakınlarına sağlık hizmetlerinde avantaj sunan sağlık protokolü imzalandı.

        Havza Ziraat Odası ile Amasya'da hizmet veren özel hastane arasında sağlık protokolü, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile hastanenin kurumsal pazarlama uzmanı Meltem Taşdemir arasında imzalandı.

        Genç, protokol ile Havza Ziraat Odası üyeleri ve birinci derece yakınlarının hastanenin poliklinik hizmetlerinden bir yıl boyunca muayene ve tetkiklerde yüzde 15 indirimli yararlanabileceklerini söyledi.

        Genç, "Bu anlaşma ile üyelerimizin ve ailelerinin sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamayı amaçladık. Böyle bir hizmete ön ayak olan hastanemiz yöneticilerine teşekkür ederim. Odamıza ve üyelerimize hayırlı olsun." dedi.

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