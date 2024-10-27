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        Samsun'da uyuşturucu oparasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 19:44 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:00
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        Samsun'da uyuşturucu oparasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, M.M.A. (18) ve B.C.K'nin (21) üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 1346 sentetik ecza, 125 uyuşturucu hap, 8,17 gram metamfetamin, 3 gram esrar tohumu, 0,50 gram sentetik kannabinoid, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 43 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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