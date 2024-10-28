Samsun'da 1919 metre Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

Samsun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

Yürüyüş öncesi Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, düzenlenen törende, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, coşku içinde olduklarını ifade ederek, "Bugün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize kasteden işgalcilere karşı ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda attığınız Milli Mücadele'mizin her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlanmıştır." dedi.