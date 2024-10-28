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        Samsun'da 1919 metre Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi

        Samsun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:07
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        Samsun'da 1919 metre Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi
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        Samsun'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş yapıldı.

        Yürüyüş öncesi Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, düzenlenen törende, Anıt Park'taki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

        Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, coşku içinde olduklarını ifade ederek, "Bugün, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare şekli olarak 29 Ekim 1923'te ilan ettiğiniz Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ediyoruz. İstiklalimize ve istikbalimize kasteden işgalcilere karşı ilk adımını 19 Mayıs 1919'da Samsun'umuzda attığınız Milli Mücadele'mizin her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle taçlanmıştır." dedi.

        Vali Tavlı'nın, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla 1919 metre uzunluğundaki Türk bayrağı açılarak "Cumhuriyet Yürüyüşü"ne geçildi

        Katılımcılar, Türk bayrağı ile Atatürk Anıtı önünden İstiklal Caddesi'ni takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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