Samsun Valisi Orhan Tavlı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Samsun Valisi Orhan Tavlı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tavlı, masajında, 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyetin 101. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla idrak ettiklerini belirtti.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi doğrultusunda kurulan ve Türk milletine emanet edilen Cumhuriyet'in iftihar ve ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Tavlı, "Bu emanete birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde tüm kazanımlarıyla sonsuza kadar sahip çıkacak, köklü tarihimizden ve kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizi yükseltmeye ve yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.