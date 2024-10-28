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        "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" açıldı

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 28.10.2024 - 18:59
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        "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" açıldı
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

        Samsun Müzesi'nde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) tarafından düzenlenen "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" açılışı yapıldı.

        Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve KÜSAD Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatsal projeler gerçekleştirmek ve bunu sonsuzlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

        Milli Mücadele'nin şehri Samsunlu olmaktan gurur duyduğunu belirten Eker, "Toplam 70 eserden müteşekkil Milli Mücadele'den Zafer'e Yüzde 100 sergim ve 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100' sergim, 2018-2024 yılları arasında yurt dışı ve yurt içinde 12 defa sergilendi. İtalya'dan başlayarak sırasıyla İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve İzmir'de tüm Milli Mücadele tarih ve mekanlarında sergilenerek Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Rotasını 100 yıl sonra aynı ruh, inanç ve ideal ile dolaştı. Böyle bir empati çalışmasının çoğunu kendi imkanlarımla gerçekleştirmiş olmaktan ayrıca mutluyum." dedi.

        Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" eserlerinin yapılış süreci ile yurt içi ve yurt dışı sergilerinin olduğu video gösterimi sunuldu.

        Programa, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

        "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi", Samsun Müzesi fuaye alanında 15 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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