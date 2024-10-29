Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "asırlık" 4 kişi Cumhuriyet'in 101. yılında ziyaret edildi

        Samsun'un Terme ilçesinde, yaklaşık 100 yaşında 4 kişi Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 00:14 Güncelleme: 29.10.2024 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "asırlık" 4 kişi Cumhuriyet'in 101. yılında ziyaret edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Terme ilçesinde, yaklaşık 100 yaşında 4 kişi Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ziyaret edildi.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede ikamet eden 101 yaşındaki Fatma Gül, 100 yaşlarındaki Emine Özbay ve Hasan Çöpoğlu ile 99 yaşındaki Sakine Köksal'ı ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeleri takdim etti.

        Başkan Kul, ziyaretlerde, “Cumhuriyet’in uzun yıllarına tanıklık eden büyüklerimizi görmek ve onları dinlemek bizim için kıymetli. Onların tanıklığı bizim için büyük bir miras.” dedi.

        Cumhuriyet’in değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasında yaşlıların rolüne vurgu yapan Kul, Cumhuriyet’in 101. yılı vesilesiyle bu ziyaretleri gerçekleştirerek geçmişle bugünün bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

        Ziyaretlerin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Kul, şunları kaydetti:

        "Bu anlamlı günde, Cumhuriyet'imizin 101. kuruluş yıl dönümünde, Cumhuriyet'imizle yaşıt olan asırlık çınarlarımızı ziyaret ettik. Evlerinde yaptığımız ziyaretlerde onların Cumhuriyet'e tanıklık anılarını paylaştık. Gördük ki Cumhuriyet bu insanlara çok şey katmış. Tabii ülkemize kattıkları ve geleceğe taşıyacağımız bu değerler bizim için çok önemlidir. Asırlık çınarlarımız hala Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını çok iyi hatırlamaktalar. Özellikle amcamız 4 yıl askerlik yapmış. Silah numarasından, bölüğünden, komutanlarına kadar hepsini tek tek bize anlattı. Annelerimiz de bize anılarını anlattılar. Bir kez daha onların Cumhuriyet'e olan tanıklıklarını dinledikçe Cumhuriyet'imizle ve asırlık abidelerimizle gurur duyduk. Cumhuriyet'i geçmişten geleceğe taşıyacak asırlık çınarlarımıza Allah sağlık, sıhhat, huzur içerisinde nice Cumhuriyet Bayramları kutlamayı nasip etsin."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        İsrail'den UNRWA ajansına yasak, İran'a misilleme kararı
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        "Hak eden kazandı!"
        "Hak eden kazandı!"
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Kayınpederinin ameliyatının ertelenmesine sinirlendi! Doktora saldırdı
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        Arda Güler Avrupa'nın en iyi 2. genci!
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        NATO "Kuzey Kore askerlerini" görüştü
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi
        Kavak İmam Hatip Ortaokulu'nda bayrak sergisi düzenledi
        FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
        FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
        Samsun'da 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 23 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da Ünzile Serin'in 101'inci yaşı kutlandı
        Samsun'da Ünzile Serin'in 101'inci yaşı kutlandı
        Samsun'da "Milli Egemenlik Zirvesi: Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi
        Samsun'da "Milli Egemenlik Zirvesi: Cumhuriyet" konulu konferans düzenlendi
        "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" açıldı
        "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" açıldı