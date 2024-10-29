Samsun'da "asırlık" 4 kişi Cumhuriyet'in 101. yılında ziyaret edildi

Samsun'un Terme ilçesinde, yaklaşık 100 yaşında 4 kişi Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında ziyaret edildi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, ilçede ikamet eden 101 yaşındaki Fatma Gül, 100 yaşlarındaki Emine Özbay ve Hasan Çöpoğlu ile 99 yaşındaki Sakine Köksal'ı ziyaret ederek Türk bayrağı ile çeşitli hediyeleri takdim etti.

Başkan Kul, ziyaretlerde, “Cumhuriyet’in uzun yıllarına tanıklık eden büyüklerimizi görmek ve onları dinlemek bizim için kıymetli. Onların tanıklığı bizim için büyük bir miras.” dedi.