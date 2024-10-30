Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da mübadiller Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet'in 101'inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 09:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da mübadiller Cumhuriyet'in 101'inci yılını kutladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet'in 101'inci yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

        Yunanistan'ın Selanik şehrinden Türkiye'ye gelen ve Samsun'un Bafra ilçesi Eldavut Mahallesi'ne yerleşen mübadiller, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

        Cumhuriyet etkinliğinde davul ve zurna çalındı, davetlilere ikramda bulunuldu.

        Eldavut Mahallesi Muhtarı Osman Tosuner, yaptığı açıklamada, 1924 yılında Yunanistan'dan Anadolu’ya göç etmeye zorlandıklarını belirterek, "Samsun'a 285 hane olarak getirildik. İlk olarak Türkiye'ye biz geldik." dedi.

        Mübadele ile gelmelerinin 100'üncü, Cumhuriyet'in ise 101'inci yılında etkinlik düzenlediklerini dile getiren Tosuner, "Yaptığımız etkinliğe katılım iyi oldu, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza, halkımıza teşekkür ederim. Bundan sonraki yıllarda bu etkinliğe devam edeceğiz." diye konuştu.

        Etkinliğe Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş, Bafra Ticaret Borsası Başkanı Tarık Erol ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"
        "Rakamlar ortada, istatistikler açıktır!"

        Benzer Haberler

        Cumhuriyetin 101. Yılı Tekkeköy'de kutlandı
        Cumhuriyetin 101. Yılı Tekkeköy'de kutlandı
        Samsun'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi
        Samsun'da Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla resepsiyon verildi
        Terme'de fener alayı ve bayrak yürüyüşü yapıldı
        Terme'de fener alayı ve bayrak yürüyüşü yapıldı
        19 Mayıs ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi
        19 Mayıs ilçesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi
        Otomobille motosiklet çarpıştı; komiser yardımcısı ağır yaralandı
        Otomobille motosiklet çarpıştı; komiser yardımcısı ağır yaralandı
        Samsun'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü komiser ağır yaralandı
        Samsun'da ciple çarpışan motosikletin sürücüsü komiser ağır yaralandı