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        Salıpazarı'nda "Spora İlk Adım Projesi" başladı

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının birlikte yürüttüğü, "Spora İlk Adım Projesi" Salıpazarı ilçesinde hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:04
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        Salıpazarı'nda "Spora İlk Adım Projesi" başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının birlikte yürüttüğü, "Spora İlk Adım Projesi" Salıpazarı ilçesinde hayata geçirildi.

        Proje ile ilkokul öğrencilerine düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması, spor aktivitelerine erişimlerinin artırılması, farklı spor dallarıyla tanışmaları, sosyal hayata katılımlarının sağlanması, sporun tabana yayılması ve spor kültürünün oluşturulması amaçlanıyor.

        Proje kapsamında Salıpazarı ilçesi genelindeki tüm okullarda 4. sınıf öğrencilerine yönelik antrenörler eşliğinde sportif etkinlikler düzenleniyor.

        Salıpazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev yapan kıdemli güreş antrenörü Murat Donbay, her hafta bir köy okulunu ziyaret ederek öğrencilere eğitsel ve sportif etkinlikler sunuyor.

        Son olarak Kırgıl İlkokulu'na konuk olan Donbay, öğrencilere güreş sporunu teorik ve uygulamalı olarak anlattı.

        Proje kapsamında öğrencilere psikomotor becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler de sunuluyor.

        Donbay, ilçedeki okullarda görev yapan dört antrenörün rehberliğinde güreş, tenis, boks ve atletizm gibi spor dallarının tanıtıldığını belirterek, "Spor dalı oyunlarıyla öğrenciler keyifli vakit geçirdi. Hem öğrenciler hem de öğretmenler projeden memnuniyet duydu." dedi.

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