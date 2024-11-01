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        Sosyal ve duygusal beceriler okul başarısını etkiliyor

        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Kalafatoğlu, çocukları geleceğe hazırlamak için sosyal ve duygusal olarak desteklemek gerektiğini, bu desteğin öğrencilerin okul performanslarına olumlu etki edeceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 15:49 Güncelleme: 01.11.2024 - 16:47
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        Sosyal ve duygusal beceriler okul başarısını etkiliyor
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        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Kalafatoğlu, çocukları geleceğe hazırlamak için sosyal ve duygusal olarak desteklemek gerektiğini, bu desteğin öğrencilerin okul performanslarına olumlu etki edeceğini bildirdi.

        Kalafatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde okulların çocukları yalnızca akademik yönden başarılı bireyler değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal yönden de güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğine işaret etti.

        Öğrencilerin okul başarısının genellikle akademik performans ve notlarla değerlendirildiğini anımsatan Kalafatoğlu, birçok araştırmanın okul başarısını destekleyen en önemli unsurlar arasında öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini kullanabilmesinin önemine dikkati çektiğini anlattı.

        Sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş çocukların daha şefkatli, sorumluluk duygusuyla hareket ettiğini ve problemleri çözme becerisini geliştirildiğini aktaran Kalafatoğlu, şunları kaydetti:

        "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için onları sosyal ve duygusal olarak desteklemek gerekmektedir. Bu destek, çocuklarımızın okul performanslarına da olumlu etki edecektir. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri ile akademik başarı, birbirini tamamlayan iki önemli unsurdur. Bu becerilerin gelişiminde ailelerin desteği büyük rol oynar. Sosyal ve duygusal becerileri kullanmada zorluk çeken çocuklar okullarda rehberlik servislerinde görev alan psikolojik danışmanlarla iletişime geçmelidir."

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