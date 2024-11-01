Sosyal ve duygusal beceriler okul başarısını etkiliyor

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Kalafatoğlu, çocukları geleceğe hazırlamak için sosyal ve duygusal olarak desteklemek gerektiğini, bu desteğin öğrencilerin okul performanslarına olumlu etki edeceğini bildirdi.

Kalafatoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde okulların çocukları yalnızca akademik yönden başarılı bireyler değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal yönden de güçlü bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğine işaret etti.

Öğrencilerin okul başarısının genellikle akademik performans ve notlarla değerlendirildiğini anımsatan Kalafatoğlu, birçok araştırmanın okul başarısını destekleyen en önemli unsurlar arasında öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerini kullanabilmesinin önemine dikkati çektiğini anlattı.