Samsun'da sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı

Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

İkametlerde yapılan aramada dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 6 cep telefonu, 1 tablet ve 11 sim kart ele geçirildi.

Olayla ilgili kimlikleri belirlenen D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

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