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        Samsun'da sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı

        Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 13:10 Güncelleme: 02.11.2024 - 13:10
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        Samsun'da sahte kiralık ev ilanıyla dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı
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        Samsun'da sahte kiralık ev ilanı vererek dolandırıcılık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emlakçıların internet sitelerindeki üyelik hesaplarının ele geçirilip sahte kiralık ev ilanı verilerek dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Olayla ilgili kimlikleri belirlenen D.A. (22), C.K. (24) ve E.Ş'nin (24) İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

        İkametlerde yapılan aramada dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen 6 cep telefonu, 1 tablet ve 11 sim kart ele geçirildi.

        Zanlıları emniyete götüren polis, bağlantılarını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şüphelilerin Samsun, Gaziantep, Yalova, Manisa, Bolu, İzmir, Çorum, Balıkesir ve Kayseri'de 20 kişiyi sahte ilanlarla yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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