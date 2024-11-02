Çocuklar için "Nasrettin Hoca Masal Yolcusu" müzikali Havza'da sahnelendi
Samsun'un Havza ilçesinde, "Nasrettin Hoca Masal Yolcusu" müzikal çocuk oyunu sahneye konuldu.
Samsun'un Havza ilçesinde, "Nasrettin Hoca Masal Yolcusu" müzikal çocuk oyunu sahneye konuldu.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Nasrettin Hoca'nın hem güldüren hem de düşündüren hikayelerinden oluşan, dayanışma, yardımlaşma, dostluk ve sevgi gibi konuların işlendiği tek perdelik müzikli oyun, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.
Orelet Çocuk Tiyatrosu tarafından iki seans olarak sahneye konulan oyunun sonunda çocuklar, Nasrettin Hoca karakteri ile fotoğraf çektirdi.
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