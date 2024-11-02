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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 20:35 Güncelleme: 02.11.2024 - 20:38
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, U.U'nun (27) üzerinde ve eşyalarında 28,89 gram eroin ve 19,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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