Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, U.U'nun (27) üzerinde ve eşyalarında 28,89 gram eroin ve 19,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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