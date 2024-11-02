Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, U.U'nun (27) üzerinde ve eşyalarında 28,89 gram eroin ve 19,47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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