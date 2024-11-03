Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Nasıl bir Türkiye devraldığımızı ve bugün hangi hedeflere yeniden yelken açtığımızı ne olur unutmayalım." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 17:55 Güncelleme: 03.11.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Nasıl bir Türkiye devraldığımızı ve bugün hangi hedeflere yeniden yelken açtığımızı ne olur unutmayalım." dedi.

        Karaaslan, Ladik ile Havza'da partisinin ilçe kongrelerine katıldı.

        Ladik Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kongrede yaptığı konuşmada Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata gönderdiği selamı ileterek sözlerine başladı.

        Erdoğan ile 22 yıldır yol arkadaşlığı yapmaktan büyük bir gurur duyduğunu belirten Karaaslan, "AK Parti'nin en büyük gücü vatandaşla kurduğumuz iletişimdir. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Dünyada mazlumun sesi olan bütün dünya Müslümanlarının umudu Cumhurbaşkanımızı unutmayın. Birlik ve beraberliğimizden ayrılmayın." dedi.

        Mevcut başkan Celal Tuzcu'nun sağlık sorunları nedeniyle aday olmadığı kongrede Erkan Şahin, tek aday olarak girdiği seçimde oyların tamamını alarak başkanlığa getirildi.

        Havza'da Belediye Kültür Merkezi'ndeki kongrede ise Karaaslan, 3 Kasım 2002 tarihinin önemine işaret ederek "Bugün aradan geçen 22 yıla rağmen aynı şevkle, aynı heyecanla, aynı duygular ile burada olmak işte AK Parti'mizin gücünü, milletimiz ile kurduğu iletişimi gösteren en önemli etkenlerdendir. Nerden başladığımızı unutmayalım. Nasıl bir Türkiye devraldığımızı ve bugün hangi hedeflere yeniden yelken açtığımızı ne olur unutmayalım." ifadelerini kullandı.

        Karaaslan, TUSAŞ saldırısını hatırlatarak şunları kaydetti:

        "Hain bir terör saldırısı gerçekleştirildi Ankara'da, TUSAŞ'ta. Binlerce genç mühendisin çalıştığı, Türkiye'nin gurur, gözbebeğimiz bir kurumumuza gerçekleşti üstelik bu saldırı. Bu hain saldırıya en büyük cevabı yine saldırıdan birkaç gün sonra Gökbey helikopterimizin teslim törenini Sayın Cumhurbaşkanı'mızın eşliğinde TUSAŞ'ta yaparak hep birlikte verdik. Ben bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyorum."

        Tek liste halinde kongreye katılan Aziz Pekşen, AK Parti Havza İlçe Başkanlığına getirildi.

        Kongrelere, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Akılalmaz ölüm! Lastiği değiştirirken kafasına bijon anahtarı fırladı
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        Kapı kapı dolaşıp oy istedi
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Samsun'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Samsun'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Samsun'da 504 sentetik ecza ele geçirildi
        Samsun'da 504 sentetik ecza ele geçirildi
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da bir binada patlama meydana geldi
        GÜNCELLEME 2 - Çorum'da bir binada patlama meydana geldi
        GÜNCELLEME - Çorum'da bir binada patlama meydana geldi
        GÜNCELLEME - Çorum'da bir binada patlama meydana geldi
        Çorum'da bir binada patlama meydana geldi
        Çorum'da bir binada patlama meydana geldi
        Bafra'da zabıta ekipleri kasapları denetledi
        Bafra'da zabıta ekipleri kasapları denetledi