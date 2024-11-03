AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, terör saldırıları karşısında yılmayacaklarını ve daha çok çalışacaklarını söyledi.

Karaaslan, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Çarşamba İlçe Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 3 Kasım 2002'de AK Parti'nin sadece bir seçim zaferi kazanmadığını, o günün Türkiye için bir milat olduğunu söyledi.

Daha gidecek çok yollarının, gerçekleştirecek çok hedeflerinin olduğunu vurgulayan Karaaslan, "İnşallah bunu gençlerimizin hayalleriyle başaracağız. Bugün bana ‘kendini nereye ait hissediyorsun’ diye sorsanız hiç düşünmeden AK Gençlik derim. Çünkü AK Gençlik bizim için yetiştiren bir okul oldu. AK Gençlik'te siyaset yapmak, siyasete başlamak bir ayrıcalıktır." dedi.

Ankara'da TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısına da değinen Karaaslan, şunları kaydetti: "Ankara'da terör örgütlerinin hedefinde TUSAŞ vardı. TUSAŞ Türkiye'nin gözbebeği bir kurumdur. Havacılık ve uzay sanayisi konusunda çok önemli çalışmaları hayata geçiren bir kurumdur. TUSAŞ neler yaptı, neden hain teröristlerin korkulu rüyası oldu ve terör neden TUSAŞ'ı hedef aldı? Çünkü Atak taarruz taktik ve keşif helikopterinin altında TUSAŞ imzası var. Anka Aksungur İnsansız Hava Aracının (İHA) altında TUSAŞ'ın imzası var, milli muharip uçağımız Kaan'ın altında TUSAŞ imzası var, Hürkuş, Hürjet, Gökbey'in altında TUSAŞ'ın imzası var. Testleri devam eden insansız savaş uçağımız Anka-3'ün altında TUSAŞ'ın imzası var. İşte bu nedenle TUSAŞ teröristlerin hedefi oldu ama biz yılmayacağız ve daha çok çalışacağız."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da 3 Kasım tarihinin, AK Parti'nin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü olduğunun anımsatarak "3 Kasım'da gerçekleştirilen Anadolu ihtilalini, bugün biz AK Gençler olarak güçlenerek devam ettiriyoruz." dedi. Kongrelerinde 'Özgür Filistin' demek için de bir araya geldiklerini belirten İnan, Yahya Sinvar'ın şehit edilmeden önceki vasiyetini okudu, İsrail'in yaptığı katliamların intikamlarını AK Gençlik'in takipçisi olacağını Netanyahu ve şebekesinin öldürdükleri çocukların hesabını vereceğini söyledi.