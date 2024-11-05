Samsun'da 475 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İlkadım ilçesinde takip edilen bir minibüsü durduran ekipler, yaptıkları aramada, 475 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

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