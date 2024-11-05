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        Alaçam Belediyesi öğrencilere sınavlara hazırlık kitabı verdi

        Alaçam'da öğrencilere belediye tarafından, lise ve üniversite sınavlara hazırlık kapsamında kitap dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:41 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:48
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        Alaçam Belediyesi öğrencilere sınavlara hazırlık kitabı verdi
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        Alaçam'da öğrencilere belediye tarafından, lise ve üniversite sınavlara hazırlık kapsamında kitap dağıtıldı.

        Akademik Gelişim Merkezinde 8 ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, öğrencilerle sohbet etti.

        Kayabaşı ve Özdemir, öğrencilere belediye tarafından hazırlatılan kitapları da dağıttı.

        Özdemir, Akademik Gelişim Merkezi projesini hayata geçirip öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Liseye geçiş ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.

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