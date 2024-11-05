Alaçam Belediyesi öğrencilere sınavlara hazırlık kitabı verdi
Alaçam'da öğrencilere belediye tarafından, lise ve üniversite sınavlara hazırlık kapsamında kitap dağıtıldı.
Alaçam'da öğrencilere belediye tarafından, lise ve üniversite sınavlara hazırlık kapsamında kitap dağıtıldı.
Akademik Gelişim Merkezinde 8 ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, öğrencilerle sohbet etti.
Kayabaşı ve Özdemir, öğrencilere belediye tarafından hazırlatılan kitapları da dağıttı.
Özdemir, Akademik Gelişim Merkezi projesini hayata geçirip öğrencilerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Liseye geçiş ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.