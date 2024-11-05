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        Tekkeköy'de Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 09:46 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:50
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        Tekkeköy'de Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

        Türk Kızılay Tekkeköy Şubesinde Kızılay Haftası dolayısıyla çocuklara Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

        Daha sonra ihtiyaçlı öğrencilere diğer kışlık kıyafet verildi.

        Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kızılayın nerede olursa olsun her zaman düşkünlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Tekkeköy Belediyesi olarak da yardıma muhtaç büyüklerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Kızılay Haftası'nı kutlarken, Kızılayımızın anlamlı yardımlarından gurur duyuyoruz." dedi.

        Türk Kızılay Tekkeköy Şube Başkanı Emine Haliloğlu ise çocukları Kızılayın işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirdiklerini anlatarak, "Aynı zamanda ihtiyaç sahibi çocuklarımıza kışlık kıyafet desteği sağladık. Hafta boyunca gerek okullarda gerek şubemizde Kızılay Haftası etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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