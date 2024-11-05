Tekkeköy'de Türk Kızılaydan ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Türk Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Tekkeköy Şubesinde Kızılay Haftası dolayısıyla çocuklara Kızılayın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra ihtiyaçlı öğrencilere diğer kışlık kıyafet verildi.

Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Kızılayın nerede olursa olsun her zaman düşkünlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Tekkeköy Belediyesi olarak da yardıma muhtaç büyüklerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Kızılay Haftası'nı kutlarken, Kızılayımızın anlamlı yardımlarından gurur duyuyoruz." dedi.