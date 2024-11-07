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        Samsun'da 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi

        Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 08:30 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:00
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        Samsun'da 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
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        Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde baskın gerçekleştirdi.

        Operasyonda B.K. (21) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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