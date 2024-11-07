Samsun'da 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi
Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde 3 bin 80 uyuşturucu içerikli hapın ele geçirildiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde baskın gerçekleştirdi.
Operasyonda B.K. (21) gözaltına alınırken, evinde yapılan aramalarda ise 3 bin 80 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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