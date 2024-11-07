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        Farklı meslek gruplarını bir araya getiren koro, ilk konserine hazırlanıyor

        ERKUT KARGIN - Samsun'un Havza ilçesinde öğretmen, memur, mühendis, psikolog, sağlıkçı, elektrik ve torna ustası gibi çeşitli meslek dallarında çalışanlar ile öğrenciler, Türk Halk Müziği Topluluğu kurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 07.11.2024 - 11:03
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        Farklı meslek gruplarını bir araya getiren koro, ilk konserine hazırlanıyor
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        ERKUT KARGIN - Samsun'un Havza ilçesinde öğretmen, memur, mühendis, psikolog, sağlıkçı, elektrik ve torna ustası gibi çeşitli meslek dallarında çalışanlar ile öğrenciler, Türk Halk Müziği Topluluğu kurdu.

        Türk halk müziğiyle ilgilenen Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Erdem Ünal, herkesin katılabileceği bir koro oluşturma isteğini İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ile paylaşarak harekete geçti.

        Ünal, sosyal medya ve kurumlar üzerinden koroya davet ettiği kişilerle 2,5 ay önce Türk Halk Müziği Topluluğu'nu kurdu.

        Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu'nun konferans salonunda Ünal'ın şefliğinde çalışmalarını sürdüren 13 ile 70 yaş aralığındaki 60 kişilik ekip, Türk halk müziğinden eserleri seslendirerek hem keyifli vakit geçiriyor hem de 8 Kasım'da ilçedeki huzurevi sakinlerine verecekleri ilk konsere hazırlanıyor.

        Erdem Ünal, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana Türk halk müziğine hayran olduğunu söyledi.

        Koronun büyük rağbet gördüğüne işaret eden Ünal, çok enerjik ve güçlü bir ekip oluşturduklarını dile getirdi.

        Yüzlerce yıllık türküleri nesilden nesile aktarmak ve Türk kültürünü yaşatmak için rol üstlenmek istediklerinin altını çizen Ünal, türkülerin varlığının devam ettirilmesine koroların katkı sağladığını kaydetti.

        Koroda yaş sınırı bulunmadığına dikkati çeken Ünal, "Koromuzda 13 yaşında ortaokul öğrencisi de var, bağlama çalıyor. 70 yaşında ev hanımı da var. Sanayide çalışan elektrik ustası, torna ustası, sağlıkçılarımız, doktorlarımız, mühendislerimiz, öğretmenlerimiz de var. Haliyle toplumun bütün kesimlerini türkü ortak paydasında bir araya getirmiş olduk. Bu yönüyle bu amacın gerçekleşmiş olması bizi çok mutlu ediyor, heyecanlandırıyor ve geleceğe dair türküler adına ümitvar oluyoruz." diye konuştu.

        Çeşitli zamanlarda konser vermek istediklerini aktaran Ünal, "İnşallah koromuzu daha da geliştirip festivallere, yarışmalara katılacağız. Bu tür hayallerimiz, hedeflerimiz var." ifadesini kullandı.

        - "Kültürümüzü nesillere aktarmak için böyle bir koronun ihtiyacını hissettik"

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğ da sanatı ve sporu her zaman desteklediğini vurgulayarak, "Koromuzu oluştururken şunu düşündük, buralar küçük ilçeler. Büyük yerleşim yerlerdeki gibi daima sanatçıların, kültürel etkinliklerin çok fazla olduğu yerler değil. Hem kültürümüzü yaşatmak hem eğitimci olarak topluma önderlik etmek, kültürümüzü nesillere aktarmak için böyle bir koronun ihtiyacını hissettik." dedi.

        İlk konserin huzurevinde olacağını bildiren Ertuğ, "Oradaki insanların gerçekten morale, sevgiye, ilgiye ihtiyaçları olduğunu düşündüğümüz için ilk etkinliğimizi huzurevinde planladık. Akabinde Gaziantep Nurdağı'nda kardeş okulumuz var, Mahmut Çakmak Ortaokulu. Koromuzdaki arkadaşlarımızla birlikte orada moral gecesi yapabileceğimiz bir oluşum içerisinde bulunmayı planlamaktayız." ifadesini kullandı.

        - Koro üyeleri toplulukta yer almaktan memnun

        Ev hanımı 70 yaşındaki Nesibe Bayram ise Türk halk müziğini çok sevdiğini, koroda kendini daha genç hissettiğini belirterek, "Gerçekten çok heyecanlıyım, çok severek katılıyorum. Bir de yaşlılara konser vermek bizi daha çok mutlu ediyor. İnşallah onları sevindirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        İlkokul öğretmeni Selim Babaoğlu da provaların güzel ilerlediğini anlatarak, "Şefim izin verirse bir de solo türkü söyleyeceğim. Gerçekten çok mutluyum ve çalışmalarımız gayet güzel gidiyor." diye konuştu.

        Ortaokul 8. sınıf öğrencisi Mustafa Efe Bilen de bağlama çalmayı bu sene başında öğrendiğini, babasının yönlendirmesiyle koroya dahil olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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