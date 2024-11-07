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        Terme'de jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi

        Samsun'un Terme ilçesinde çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:19
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        Terme'de jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi
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        Samsun'un Terme ilçesinde çocuklara yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

        Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle, Kozluk 15 Temmuz İlkokulu'nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Ekipler, okul bahçesinde kurulan mini parkurda öğrencilere trafik kurallarını uygulamalı olarak gösterdi.

        Eğitim programına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve Şube Müdürü Cemil Yiğit de katıldı.

        Köse, trafik kurallarına uyan ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek için bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "Bilinçli nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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