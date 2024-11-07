Terme'de jandarma çocuklara trafik eğitimi verdi

Köse, trafik kurallarına uyan ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek için bu tür etkinliklere önem verdiklerini belirterek, "Bilinçli nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Eğitim programına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve Şube Müdürü Cemil Yiğit de katıldı.

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