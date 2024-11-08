Samsun'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir iş yerine şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerde 3 boş kovan buldu.

Polis, iş yerinin camında hasara yol açan silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.