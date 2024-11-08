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        Samsun'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi

        Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 20:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 20:38
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        Samsun'da iş yerine silahlı saldırı düzenlendi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Alınan bilgiye göre, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde bir iş yerine şüpheli ya da şüpheliler tarafından silahla ateş edildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis, olay yerinde yaptığı incelemelerde 3 boş kovan buldu.

        Polis, iş yerinin camında hasara yol açan silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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