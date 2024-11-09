Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'da hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında "FETÖ'ye üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ kapsamında aranan hükümlü ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan hükümlü, tespit edilen adresinde yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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