Samsun'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı iddia edilen kişi yakalandı

Ekiplerce adreste yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 13 tabanca fişeği ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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