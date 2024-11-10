Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında Samsun, Çorum, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta anıldı.

Samsun Onur Anıtı'ndaki törende Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te siren sesi eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra şeref defterini imzalayan Tavlı, konuşmasında, Büyük Önder Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a attığına işaret etti.

Vali Tavlı, "Milli Mücadele'yi zafere ulaştırarak ilan ettiğiniz Cumhuriyetimiz bugün de mazlumların umudu, kimsesizlerin kimsesi, aziz milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir. En büyük eseriniz olarak bizlere emanet ettiğiniz ve geçtiğimiz yıl ilk asrını geride bıraktığımız Cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılmak için gayretle çalışmaya, en büyük idealiniz olan ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi.

- Çorum Çorum Atatürk Anıtı'ndaki törende Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, il müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar hazır bulundu. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen anma etkinliğinde öğrenciler tarafından 10 Kasım Atatürk Oratoryosu sahnelendi. - Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na Tokat Valisi Abdullah Köklü, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu çelenk sundu.

Çelenk sunumunun ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı'nda anma etkinliği yapıldı. Törene, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve protokol üyeler katıldı. - Amasya Amasya'da Yavuz Selim Meydanı'ndaki törene Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu ile kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla saygı meşalesi yakıldı. Saygı duruşunda bulunan protokol üyeleri ve vatandaşlar, daha sonra İstiklal Marşı'nı okudu. Tören, Belediye Kültür Merkezi'nde günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla son buldu - Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk ve Şerife Bacı Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı, şiirler okundu. Programa Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bülent Karakoç, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - Çankırı Anıt Alanı'ndaki törende Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi'nde Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı. Tören, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda anma programının ardından sona erdi. - Sinop Sinop'ta, Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve Garnizon Komutanı Albay Mustafa Yıldırıcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.