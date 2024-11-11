Vezirköprü'de "Davamız Kudüs" adlı söyleşi gerçekleştirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Davamız Kudüs" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, hafız Harun Sel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İHH Vezirköprü Temsilcisi Murat Dursun, açılışta yaptığı konuşmada, "Yüreğimizde bir yara, aklımızda bir dava var. Kudüs, acılarımızın ve öğütlerimizin adıdır. Kudüs ilk kıblemiz, Peygamber Efendimizin miras aldığı kutsal şehirdir. Orada yaşanan her acı bizim acımızdır, her dökülen kan bizim kanımızdır. Kudüs ağlarken nasıl susabiliriz." diye konuştu.