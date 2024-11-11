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        Vezirköprü'de "Davamız Kudüs" adlı söyleşi gerçekleştirildi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Davamız Kudüs" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:56
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        Vezirköprü'de "Davamız Kudüs" adlı söyleşi gerçekleştirildi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Davamız Kudüs" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'ndeki etkinlik, hafız Harun Sel'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

        İHH Vezirköprü Temsilcisi Murat Dursun, açılışta yaptığı konuşmada, "Yüreğimizde bir yara, aklımızda bir dava var. Kudüs, acılarımızın ve öğütlerimizin adıdır. Kudüs ilk kıblemiz, Peygamber Efendimizin miras aldığı kutsal şehirdir. Orada yaşanan her acı bizim acımızdır, her dökülen kan bizim kanımızdır. Kudüs ağlarken nasıl susabiliriz." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Murat Gül de "Kudüs, Gazze, Doğu Türkistan ve işgal altındaki diğer Müslüman topraklar bu haldeyken biz de üstümüze düşen naçizane vazifeyle Hakk'ın ve hakikatin yanında olanların, dimdik bir şekilde yanında durmaya çalışıyoruz." dedi.

        Konuşmaların ardından yazar İhsan Şenocak, "Davamız Kudüs" adlı söyleşi yaptı.

        Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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