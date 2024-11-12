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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 12.11.2024 - 14:15
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çarşamba ilçesinde A.A'nın (65) evine operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada 592,38 gram kubar esrar ve 80,98 gram kenevir tohumu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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